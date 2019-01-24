"Хозяин в это время спал": в доме на северо-востоке Москвы произошел хлопок

В полиции подтвердили, что в доме на северо-востоке Москвы произошел хлопок.

По данным столичного Главка МВД, сегодня утром на службу "02" поступил сигнал о хлопке в квартире дома №20 на Костромской улице. По предварительным данным, никто не пострадал.

"Возгорания сотрудники МЧС не зафиксировали, дом не газифицирован", - сообщили РИА Новости в полиции.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства. В результате хлопка оказались выбиты окна.

По сведениям источника агентства в экстренных службах, хозяин был дома, но в это время спал.

Напомним, эксперты считают, что все панельные здания типовых серий не защищены от взрыва бытового газа.