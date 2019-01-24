Тариф на вывоз мусора для зауральцев в этом году повышать не будут

Тариф на вывоз мусора для жителей Курганской области в этом году повышать не будут, новая система обращения с отходами заработает в регионе лишь с 2020 года - об этом шел разговор в правительстве Зауралья, в котором приняли участие первый замгубернатора Андрей Саносян, руководители профильных департаментов и ведомств.

Как ранее сообщало Накануне.RU, тюменская компания "Рифей" не будет отвечать за вывоз мусора в Курганской области - соглашение с фирмой расторгнуто правительством Зауралья в декабре. Глава Зауралья Вадим Шумков во время встречи в прошлом году с зампредом российского правительства Алексеем Гордеевым отметил, что Курганская область абсолютно не готова к новой "мусорной реформе". С 1 января 2019 года в регионе должна была резко возрасти стоимость тарифа на вывоз мусора - в единой квитанции появилась бы новая строчка.

Андрей Саносян, обсуждая подготовку региона к новой системе обращения с отходами, отметил, что в этом году сохраняется эта же система сбора и утилизации отходов, которая действовала ранее.

"Мы готовимся, чтобы с 2020 года перейти на новую. Нужно обсудить формирование нормативов накопления, создание новой территориальной схемы, то есть те направления, которые влияют на тариф", - отметил Саносян.