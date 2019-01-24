В Воронежской области стартовал прием заявок на поддержку местных инициатив. Губернатор поручил увеличить объем финансирования проектов

Накануне воронежский губернатор Александр Гусев обсуждал с главами администраций муниципальных районов области организацию конкурсного отбора проектов по поддержке местных инициатив, сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Совещание прошло в режиме видео-конференц-связи. Участвовали также главный федеральный инспектор по Воронежской области Александр Солодов и заместители председателя правительства, руководители исполнительных органов государственной власти.

Стоит отметить, что по данным главы департамента по развитию муниципальных образований области Василия Тарасенко, в 2018 году в регионе было реализовано 79 проектов по поддержке местных инициатив в 25 муниципальных районах и двух городских округах. Общий объем финансирования составил порядка 148 млн рублей, 17 из которых было привлечено из внебюджетных источников. А восемь лучших, по мнению конкурсной комиссии, практик получили рекомендацию принять участие в федеральных конкурсах.

По итогам конкурсного отбора на 2019 год, который прошел осенью 2018 года, были отобраны 35 проектов, субсидии на реализацию которых уже распределены. Однако, губернатор поручил увеличить объем финансирования проектов из областного бюджета. А департамент по развитию муниципальных образований регионального правительства уже объявил дополнительный конкурсный отбор.

Прием заявок воронежские власти будут проводить с 24 января по 13 февраля. Проекты должны быть представлены в одном из девяти направлений, в числе которых – текущий ремонт наружных сетей объектов водоснабжения и водоотведения, обустройство общественных пространств, обустройство мест гражданских захоронений, устройство тротуарных дорожек и ряд других.

Что касается такого чувствительного для общества вопроса о благоустройстве символических воинских мемориалов, то по информации Тарасенко, на территории региона сейчас из 737 таких объектов 95 (13%) находятся в неудовлетворительном состоянии, и привести их в порядок предстоит муниципальным властям.

Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что задача действительно важная, в течение 2019 года все объекты должны быть приведены в надлежащее состояние. " Если к юбилею Победы в 2020 году объекты будут в неудовлетворительном состоянии, никакие оправдания приниматься не будут. Это ваша персональная ответственность", - заявил губернатор руководителям муниципальных образований.

В завершение совещания губернатор дал ряд поручений. Дело в том, что именно сейчас в области стоят практически самые серьезные за зиму морозы и идут снегопады. Губернатор указал обратить особое внимание на очистку крыш зданий, учреждений от снега и сосулек до наступления оттепели, чтобы избежать коммунальных аварий и несчастных случаев. И потребовал провести соответствующую работу с управляющими организациями.