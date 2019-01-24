В Воронежской области стартовал прием заявок на поддержку местных инициатив. Губернатор поручил увеличить объем финансирования проектов

24 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинг против сдачи Курил. Репортаж

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Центральный ФО Воронежская область

В Воронежской области стартовал прием заявок на поддержку местных инициатив. Губернатор поручил увеличить объем финансирования проектов

Накануне воронежский губернатор Александр Гусев обсуждал с главами администраций муниципальных районов области организацию конкурсного отбора проектов по поддержке местных инициатив, сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Совещание прошло в режиме видео-конференц-связи. Участвовали также главный федеральный инспектор по Воронежской области Александр Солодов и заместители председателя правительства, руководители исполнительных органов государственной власти.

Стоит отметить, что по данным главы департамента по развитию муниципальных образований области Василия Тарасенко, в 2018 году в регионе было реализовано 79 проектов по поддержке местных инициатив в 25 муниципальных районах и двух городских округах. Общий объем финансирования составил порядка 148 млн рублей, 17 из которых было привлечено из внебюджетных источников. А восемь лучших, по мнению конкурсной комиссии, практик получили рекомендацию принять участие в федеральных конкурсах.

По итогам конкурсного отбора на 2019 год, который прошел осенью 2018 года, были отобраны 35 проектов, субсидии на реализацию которых уже распределены. Однако, губернатор поручил увеличить объем финансирования проектов из областного бюджета. А департамент по развитию муниципальных образований регионального правительства уже объявил дополнительный конкурсный отбор.

воронежский губернатор, совещание, видео-связь, конференция, экран(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Прием заявок воронежские власти будут проводить с 24 января по 13 февраля. Проекты должны быть представлены в одном из девяти направлений, в числе которых – текущий ремонт наружных сетей объектов водоснабжения и водоотведения, обустройство общественных пространств, обустройство мест гражданских захоронений, устройство тротуарных дорожек и ряд других.

Что касается такого чувствительного для общества вопроса о благоустройстве символических воинских мемориалов, то по информации Тарасенко, на территории региона сейчас из 737 таких объектов 95 (13%) находятся в неудовлетворительном состоянии, и привести их в порядок предстоит муниципальным властям.

Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что задача действительно важная, в течение 2019 года все объекты должны быть приведены в надлежащее состояние. " Если к юбилею Победы в 2020 году объекты будут в неудовлетворительном состоянии, никакие оправдания приниматься не будут. Это ваша персональная ответственность", - заявил губернатор руководителям муниципальных образований.

воронежский губернатор, александр гусев, флаг(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

В завершение совещания губернатор дал ряд поручений. Дело в том, что именно сейчас в области стоят практически самые серьезные за зиму морозы и идут снегопады. Губернатор указал обратить особое внимание на очистку крыш зданий, учреждений от снега и сосулек до наступления оттепели, чтобы избежать коммунальных аварий и несчастных случаев. И потребовал провести соответствующую работу с управляющими организациями.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

В Воронежской области стартовал прием заявок на поддержку местных инициатив. Губернатор поручил увеличить объем финансирования проектов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: поддержка местных инициатив, александр гусев, конкурсный отбор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Как вы оцениваете выдворение Елены Бойко на Украину?

Результаты 947

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети