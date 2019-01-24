На должность директора пермского зоопарка претендуют семь человек

24 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинг против сдачи Курил. Репортаж

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Приволжский ФО Пермский край

На должность директора пермского зоопарка претендуют семь человек

Участниками конкурса по замещению должности директора пермского зоопарка стали семь человек, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации департамента культуры и молодежной политики, комиссии предстоит проверить представленные кандидатами документы, после чего состоится следующий этап конкурса - заседание конкурсной комиссии, на котором участники представят свои доклады по развитию зоопарка. Точная дата заседания пока неизвестна. ориентировочно, оно состоится в феврале.

По данным "Ъ-Прикамье" среди претендентов на должность директора зоопарка: и.о. руководителя зоосада Инна Малышева, бывший начальник управления ЖКХ Перми Максим Зубарев, а также учредитель ЖФК "Звезда-2005" Ксения Бельская.

Напомним, завершение второй очереди строительства объекта планируется во втором квартале 2020 г.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На должность директора пермского зоопарка претендуют семь человек

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: зоопарк, директор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.12.2018 16:18 Мск Краевая инспекция госстройнадзора будет судиться с подрядчиком пермского зоопарка
Ранее 07.11.2018 09:59 Мск Художественным оформлением пермского зоопарка займутся в следующем году
Ранее 03.07.2018 08:10 Мск Готовность стать художественным оформителем пермского зоопарка выразила только одна компания
Ранее 28.06.2018 08:23 Мск "РЖДстрой" станет подрядчиком второго этапа строительства пермского зоопарка
Ранее 13.06.2018 13:07 Мск В Прикамье для пермского зоопарка ищут художественного оформителя
Ранее 09.06.2018 12:30 Мск Строительство второго этапа первой очереди пермского зоопарка начнется в июне
Ранее 20.04.2018 08:13 Мск В Перми повторно ищут подрядчика для строительства зоопарка - цена контракта выросла почти на 10 млн
Ранее 09.04.2018 12:10 Мск Проект второй очереди строительства пермского зоопарка разработает "Синергия"
Ранее 04.04.2018 11:16 Мск Замглавы "РЖД" высоко оценил качество возведения пермского зоопарка
Ранее 27.03.2018 14:12 Мск Власти встретились с испанскими разработчиками пермского зоопарка
Ранее 26.03.2018 15:53 Мск Отставание от графиков строительства пермского зоопарка ликвидируют к концу лета
Ранее 12.02.2018 09:44 Мск Строители пермского зоопарка на две недели сократили отставание от графика
Ранее 21.12.2017 13:13 Мск Строители пермского зоопарка отстают от графика на 100 дней
Ранее 14.12.2017 16:21 Мск Энергетики "Пермэнерго" построили электросетевую инфраструктуру для будущего зоопарка в Перми
Ранее 12.12.2017 16:34 Мск Отставание стройки пермского зоопарка от графика сократилось на 10 дней
Ранее 29.11.2017 08:20 Мск В Перми ищут подрядчика для второго этапа строительства зоопарка
Ранее 13.11.2017 13:24 Мск Пермь в 2018 году потратит 106 миллионов на переезд зоопарка
Ранее 07.11.2017 16:30 Мск Губернатор Пермского края: отставание от сроков строительства зоопарка в Перми увеличилось
Ранее 12.10.2017 16:30 Мск Строителя Пермского зоопарка повторно оштрафовали на 10 миллионов рублей за срыв сроков строительства
Ранее 28.09.2017 11:01 Мск Прокуратура возбудила дело из-за задержки зарплат строителям пермского зоопарка
Ранее 02.09.2017 14:03 Мск Пермские чиновники собрались на экстренное совещание после того, как строители зоопарка устроили забастовку и перекрыли улицу
Ранее 01.09.2017 14:59 Мск Строители пермского зоопарка устроили забастовку и перекрыли улицу
Ранее 29.08.2017 11:34 Мск Строители зоопарка в Перми сообщили о задержках зарплаты
Ранее 04.08.2017 12:42 Мск Строительство зоопарка в Перми идет с большим отставанием от графика
Ранее 24.04.2017 16:09 Мск Администрация Перми разрешила строить зоопарк

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Как вы оцениваете выдворение Елены Бойко на Украину?

Результаты 947

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети