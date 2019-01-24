На должность директора пермского зоопарка претендуют семь человек

Участниками конкурса по замещению должности директора пермского зоопарка стали семь человек, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации департамента культуры и молодежной политики, комиссии предстоит проверить представленные кандидатами документы, после чего состоится следующий этап конкурса - заседание конкурсной комиссии, на котором участники представят свои доклады по развитию зоопарка. Точная дата заседания пока неизвестна. ориентировочно, оно состоится в феврале.

По данным "Ъ-Прикамье" среди претендентов на должность директора зоопарка: и.о. руководителя зоосада Инна Малышева, бывший начальник управления ЖКХ Перми Максим Зубарев, а также учредитель ЖФК "Звезда-2005" Ксения Бельская.

Напомним, завершение второй очереди строительства объекта планируется во втором квартале 2020 г.