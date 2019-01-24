Думе Екатеринбурга предложено льготировать бывший Центральный стадион и "Титановую долину"

Депутатам думы Екатеринбурга рекомендовано рассмотреть вопрос о предоставлении с 2019 года льгот по земельному налогу для стадиона "Екатеринбург Арена" и второй площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина", расположенной в микрорайоне Уктус.

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, такое решение сегодня приняли депутаты комиссии гордумы по экономической политике. Преференции для обоих объектов рассчитаны на пять лет, суммы льгот за это время составят по земельному участку под стадионом 7,5 млн руб., под ОЭЗ - 33 млн руб.

Председатель земельного комитета администрации города Геннадий Денисов пояснил депутатам, что для "Екатеринбург Арены" как стадиона, принимавшего матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, налоговую льготу рекомендовало принять Министерство спорта РФ "в целях снижения налоговой нагрузки и исключения перекрестного субсидирования высшим исполнительным органом государственной власти региона".

При этом заместитель министра спорта Свердловской области Сергей Набоких пообещал народным избранникам, что стадион выйдет на безубыточность к 2023 году. Пока же, по его словам, расходы на содержание всего имущественного комплекса "Екатеринбург Арены" несёт федеральный бюджет, из которого ежегодно в течение пяти лет будет выделяться около 230 млн руб., несмотря на то, что передача комплекса "Арены" на баланс области запланирована на июнь текущего года, а земля под стадионом - муниципальная.

Что касается "Титановой долины", то, как выяснилось в ходе обсуждения, с просьбой освободить вторую площадку ОЭЗ от земельного налога к думе обратилось областное руководство. Ссылаясь на статью 395 Налогового кодекса РФ, региональные чиновники напомнили муниципальным коллегам, что организации – резиденты особой экономической зоны "освобождаются от налогообложения земельным налогом на пять лет с момента возникновения права собственности на каждый земельный участок".

По поводу очередного льготирования особой экономической зоны высказался депутат от КПРФ Роман Ступников:

"С трудом верится, что будет от этого польза, "Титановую долину" уже несколько лет, словно "чёрную дыру" кормят из областного бюджета, а толка нет!" - заявил коммунист.

На что возразила заместитель главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь, заверившая, что в перспективе на Уктусе появятся новые производственные площадки, на которых будет трудиться более 800 человек и за счёт сбора налога на доходы физических лиц город вернёт деньги, предоставляемые в виде сегодняшних льгот. Правда, чиновница не уточнила сроки начала работы реальных производств.

Пока же на Уктусе управляющая компания "Титановой Долины" лишь строит планы, каких можно привлечь инвесторов на городскую территорию, которую раньше занимал аэропорт "Уктус".