Следователи допросят омбудсмена, заявившего о голодных обмороках в кемеровских школах

Следственный комитет проверит информацию о том, что в школах Кемеровской области дети падают в голодные обмороки.

Напомним, проблемы с питанием возникли у ребят из малообеспеченных семей. Как заявил детский омбудсмен в Кемеровской области Дмитрий Кислицын, обмороки случаются с учениками сельских школ и детьми, которых привозят из отдаленных поселков. Сообщалось, что за деньгами на питание уполномоченный пошел к местным бизнесменам - именно к ним, а не к властям.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, по данному факту незамедлительно организована доследственная проверка. В администрацию и в адрес уполномоченного по правам ребенка уже направлены запросы для получения документального подтверждения фактов. Также следователи выясняют, поступали ли сигналы падениях детей в обмороки в "скорую помощь" и в каких именно сельских школах они были зафиксированы.

Как отметили в ведомстве, в ближайшее время запланирован опрос самого Дмитрия Кислицына. Ход проведения проверки взят на контроль руководством СК России по Кемеровской области.

Добавим, скандалы с питанием в учебных заведениях сотрясают российские регионы все чаще.