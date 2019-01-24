В Сургуте два подростка украли у одноклассницы миллион и спустили его в казино

В экономической столице Югры 16- и 17-летним подросткам вменяют кражу крупной суммы, большую часть которой воры потратили в онлайн-казино, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Обвиняемые украли у одноклассницы ключи от сейфа. После они проникли в её квартиру и украли деньги и драгоценности на общую сумму в 1,2 млн руб., полагают следователи. Пропажу заметила семья девочки, когда понадобились деньги на дорогую реабилитацию одного из родных.

Большую часть награбленного подростки проиграли в онлайн-казино. Кроме того, они часто угощали друзей и одноклассников в кафе, покупали еду, часть денег отдали друзьям.