Теперь официально. Глава Екатеринбурга Высокинский назначил своим замом "человека Тунгусова"

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил экс-министра экономики Свердловской области Александра Ковальчика своим первым заместителем. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, с распоряжение было выпущено 24 января.

По данным администрации, с Екатеринбургом Ковальчика связывает большой опыт работы.

С 2001 по 2003 годы он работал главным специалистом в комитете по экономике мэрии, а с 2004 по 2008 годы был председателем комитета по инвестициям. С 2008 по 2010 работал председателем комитета по экономике

С января 2018 года работал министром экономики и территориального развития Свердловской области,

Напомним, что Александра Ковальчика обвиняли в растрате средств МУП "Водоканал" в Екатеринбурге. В 2015 году Ленинский райсуд вынес оправдательный приговор ввиду "отсутствия состава преступления". Ковальчика обвиняли по статьям "Злоупотребление полномочиями" и "Растрата". Ущерб от действий гендиректора МУП "Водоканал" оценивали в 21 млн руб. В ходе судебного процесса гособвинение запросило для чиновника условное наказание в виде четырех лет лишения свободы, а также штраф в размере 200 тыс.руб.