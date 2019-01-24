Путин объяснил, почему Турция станет страной-партнером "Иннопрома-2019" в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин еще раз пригласил турецких представителей для участия в международной выставке "Иннопром-2019". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Путин отметил, что приветствует заинтересованность турецких деловых кругов в расширении деятельности на российском рынке.

"В этой связи пригласили Турцию принять участие в качестве страны-партнера в международной промышленной выставке "Иннопром-2019" в июле в Екатеринбурге", - приводит его слова официальный сайт Кремля.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что Турция станет страной-партнером юбилейной, десятой международной промышленной выставки "Иннопром-2019". Она пройдет в уральской столице с 8 по 11 июля 2019 года, ее тема звучит как "Цифровое производство: интегрированные решения".