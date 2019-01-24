Уральский край? Церковники снова подняли вопрос переименования Свердловской области

Екатеринбургское отделение Всемирного русского народного собора (ВРНС) вновь сделало заявление о пересмотре отношения общества к имени Якова Свердлова, в честь которого назван регион, а также одна из центральных улиц города. Представители ВРНС снова заявили о желании переименовать Свердловскую область, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Читайте также: В РПЦ опять предложили переименовать Свердловскую область

Как говорят церковники, Свердлов был одним из инициаторов разгона Учредительного собрания и уничтожения казачества, идеолог "красного террора", а также он был соорганизатором убийства святой Царской семьи. Представители ВРНС считают, что имя Свердлова должно стать предметом широкой общественной дискуссии, направленной на целесообразность сохранения его имени в названии области. Названы также возможные варианты переименования.

"Уральская область и Уральский край - они хорошо звучат и отражают историческую самобытность. Хотя возможны и другие вариант, например, Екатеринбургская область. Но в любом случае перед переименованием необходима широкая общественная дискуссия", - подчеркнул представитель ВРНС Алексей Соловьев.

Напомним, что митрополит Кирилл недавно назвал Свердловскую область "сатанистской", объясняя это тем, что Свердлов оставил кровавый след в регионе, и что о нём лучше вообще не вспоминать. Тема переименования региона неоднократно поднималась епархией, об этом также высказывался и губернатор области Евгений Куйвашев.