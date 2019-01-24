24 Января 2019
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Участники декабрьского "штурма мэрии" обвинили Елистратова в попытках "играть в прятки"

Активисты-экологи из движения "Челябинск, дыши" сообщили на своей странице в их официальной группе "Вконтакте" о том, что якобы глава города Владимир Елистратов затягивает процесс создания рабочей группы по проблемам экологии.
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Как ранее сообщало Накануне.RU, по итогам встречи врио главы Челябинска Владимира Елистратова с экоактивистами, "штурмовавшими" мэрию 12 декабря, было принято решение создать рабочую группу по вопросам экологии, в которую войдут представители движений. Кроме того, им предложили стать общественными инспекторами, чтобы участвовать в проверках предприятий.

Экоактивисты отметили, что уклонение Елистратова от организации рабочей группы фактически ставит под угрозу срыва ее создание. По мнению активиста "Челябинск, дыши" Андрея Костенко, телефонный разговор с заместителем главы Челябинска Евгением Крехтуновым не заладился с самого начала - "вместо конкретных предложений по организации он предложил нам еще сократить список общественников до двух-трех человек, да и вообще постоянно ссылался на то, что он не в курсе происходящего".

"Перепоручение организации рабочей группы своему заму Крехтунову понижает статус мероприятия, а также лишает контактов с правоохранительными органами, прокуратурой и депутатами всех уровней, которые гарантировал лично Владимир Алексеевич", - отмечено в посте.

челябинск дыши, стоп-гок в мэрии(2018)|Фото: стоп гок, Александр Яковлев

Активисты движения также отметили, что Владимир Елистратов просто обязан лично довести до реализации свои обещания и создать рабочую группу, заседание которой должно состоятся буквально в кратчайшие сроки, не дожидаясь очередного затянувшегося смога в условиях НМУ и массового похода граждан к нему на прием.

Пресс-секретарь главы Челябинска Владимир Сафонов сообщил Накануне.RU, что ни о каких сокращениях численности рабочей группы речи не идет, а пост в группе экоактивистов - не что иное, как "очередной хайп".

"Представители группы "Челябинск, дыши" встречались с Владимиром Елистратовым, Елистратов предложил им подкорректировать состав этой рабочей группы, потому что, на его взгляд, слишком много важных чиновников регионального и федерального ранга предложено было включить в состав этой рабочей группы. Елистратов с таким составом был несогласен. Он внес свои предложения. Сейчас диалог продолжается, никто не самоустранился, он всегда открыт для диалога и в любое время готов принять представителей этой группы и разговаривать с ними", - отметил Сафонов.

"Это похоже на какую-то их истерию, что ли, не знаю. Елистратов открыт для них по-прежнему. Рабочая группа будет создана, работа над этим ведется", - добавил пресс-секретарь Елистратова.

"Что касается сроков - то мы можем хоть сегодня ее создать. Как только сторона экоактивистов согласится с составом рабочей группы, мы сразу ее создаем. Пока от них согласия не поступало. Ни о каких двух-трех людях в составе группы речи не идет - это ложь. У нас в ней, помимо Елистратова - представители Росприроднадзора, Роспотребнадзора, природоохранной прокуратуры. Крехтунову поручено быть организатором рабочей группы", - добавил Сафонов.

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Участники декабрьского "штурма мэрии" обвинили Елистратова в попытках "играть в прятки"

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Теги: Владимир Елистратов, Челябинск дыши, рабочая группа, экология



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