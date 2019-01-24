Нижневартовские студенты отметят свой праздник интеллектуальной игрой

В Нижневартовске сегодня пройдет интеллектуальная игра "Полная ребусня: большая студенческая игра", посвященная Дню российского студенчества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

По информации организаторов, в основе игры – интересные, авторские ребусы, а также раунд с логическими и юмористическими заданиями. Играть придется в командах, их число ограничено - в общей сложности будет сформировано 14 команд, по шесть человек в каждой. Возраст участников - от 18 до 30 лет.

Чтобы стать игроком необходимо подать заявку. Ссылка на бланк опубликована в группе Молодежного центра в соцсети "ВКонтакте".

Мероприятие пройдет в 18.00, в караоке-холле "Соло" по адресу ул. Интернациональная, 18-А