24 Января 2019
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Нижневартовские студенты отметят свой праздник интеллектуальной игрой

В Нижневартовске сегодня пройдет интеллектуальная игра "Полная ребусня: большая студенческая игра", посвященная Дню российского студенчества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

По информации организаторов, в основе игры – интересные, авторские ребусы, а также раунд с логическими и юмористическими заданиями. Играть придется в командах, их число ограничено - в общей сложности будет сформировано 14 команд, по шесть человек в каждой. Возраст участников - от 18 до 30 лет.

Чтобы стать игроком необходимо подать заявку. Ссылка на бланк опубликована в группе Молодежного центра в соцсети "ВКонтакте".

Мероприятие пройдет в 18.00, в караоке-холле "Соло" по адресу ул. Интернациональная, 18-А

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Нижневартовские студенты отметят свой праздник интеллектуальной игрой

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Теги: день студентов, игра



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