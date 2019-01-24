"Операция прошла успешно". Туристке, которая трое суток провела в уральских горах, ампутировали стопы

Елене О., которая которая заблудилась в горах на севере Урала и провела на морозе трое суток, провели операцию по ампутации стоп на уровне нижней трети голеней. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской клинической больницы №40 в Екатеринбурге, состояние туристки всё равно остаётся крайне тяжёлым.

"Операция прошла успешно, практически без кровопотери. Пациентка находится на искусственной вентиляции легких. Прогнозы делать пока рано. Ее состояние сейчас обусловлено длительной гипотермией, поэтому мы наблюдаем клинику полиорганнной недостаточности: почечной, сосудистой, церебральной, дыхательной. Как справится организм с последствиями длительной гипотермии, сейчас сказать сложно. Но мы делаем все возможное для сохранения жизни", - рассказал заведующий ожоговым отделением Дмитрий Шуварин.

Напомним, что 19 января две туристки вышли с турбазы "Серебрянский камень" в составе группы на маршрут в район Сухогорского камня и пропали. При этом туристическая группа у спасателей зарегистрирована не была.

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Свердловской области, известно, что 19 января во время похода группа из пяти туристов попала в сильный снегопад, и при спуске две девушки сначала присоединились к другой группе, а затем сбились с маршрута.

В понедельник утром на телефон "112" поступил звонок от пропавших: оказалось, что они находятся в районе Кытлыма. К ним направились спасатели на снегоходах и вертолете.

Поисковая операция продолжалась трое суток. В итоге сотрудники МЧС обнаружили их 22 января, но вторая девушка была найдена мертвой. Тело умершей будет направлено на судебную медицинскую экспертизу для установления точной давности и причины смерти.