24 Января 2019
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Происшествия Курганская область

В Кургане молодой педофил расправился со своей подругой, утопив ее в ванне

20-летний житель Зауралья может угодить за решетку на всю жизнь за убийство своей подруги и за половую связь с 14-летней девочкой.

Следствием установлено, что злоумышленник в апреле прошлого года в Кургане утопил в ванне свою сожительницу, с которой жил в ее квартире - мужчина сделал все так, чтобы инцидент выглядел как несчастный случай, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Зауралья.

После убийства молодой человек уехал к себе домой в Каргапольский район. В этот же период времени, как считает следствие, мужчина вступал в половую связь с 14-летней девочкой - и делал это не раз.

Уголовное дело будет направлено в Курганский областной суд.

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В Кургане молодой педофил расправился со своей подругой, утопив ее в ванне

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Теги: Курган, педофил, убийство, ванна, прокуратура



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