Во Владивостоке загорелась школа: всех эвакуировали в соседний детсад

24 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинг против сдачи Курил. Репортаж

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Дальневосточный ФО Приморский край

Во Владивостоке загорелась школа: всех эвакуировали в соседний детсад

Пожар в одной из школ Владивостока ликвидирован. Огонь тушили более 40 человек.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Приморскому краю, днем 24 января в пожарно-спасательную службу города поступил сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в средней школе №33 на улице Сахалинская. На место в срочном порядке прибыли пожарные подразделения и приступили к тушению.

Внутри подвального помещения наблюдалось сильное задымление: оказалось, что в подвале школы горел хозяйственный хлам. Общая площадь возгорания составила 20 кв.м. Все люди, находившиеся в здании, оперативно покинули его и были размещены в расположенном неподалеку детском саду.

Как отметили в МЧС, учебные помещения не пострадали. К тушению привлекались 41 человек личного состава и девять единиц техники.

В 14 часов 15 минут по местному времени возгорание было полностью ликвидировано. Причина пожара сейчас устанавливается.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Во Владивостоке загорелась школа: всех эвакуировали в соседний детсад

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Владивосток, пожар, школа, МЧС



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Как вы оцениваете выдворение Елены Бойко на Украину?

Результаты 940

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети