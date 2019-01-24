Во Владивостоке загорелась школа: всех эвакуировали в соседний детсад

Пожар в одной из школ Владивостока ликвидирован. Огонь тушили более 40 человек.

Читайте также: Крупный пожар в торговом центре во Владивостоке полностью потушен

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Приморскому краю, днем 24 января в пожарно-спасательную службу города поступил сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в средней школе №33 на улице Сахалинская. На место в срочном порядке прибыли пожарные подразделения и приступили к тушению.

Внутри подвального помещения наблюдалось сильное задымление: оказалось, что в подвале школы горел хозяйственный хлам. Общая площадь возгорания составила 20 кв.м. Все люди, находившиеся в здании, оперативно покинули его и были размещены в расположенном неподалеку детском саду.

Как отметили в МЧС, учебные помещения не пострадали. К тушению привлекались 41 человек личного состава и девять единиц техники.

В 14 часов 15 минут по местному времени возгорание было полностью ликвидировано. Причина пожара сейчас устанавливается.