24 Января 2019
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Политика За рубежом

Венесуэльцы вышли на улицы в поддержку Мадуро

Временное правительство при поддержке США, Оттавы и Брюсселя в Венесуэле возглавил Хуан Гуаидо, а избранный венесуэльцами президент Николас Мадуро объявил о полном разрыве дипломатический отношений с США, также он заявил о государственном перевороте, устроенным Вашингтоном.

На поддержку лидера народ вышел на улицы. Министр обороны страны Владимир Падрино Лопес встал на сторону президента и заявил, что армия не признает Гуаидо главой государства, войска вошли в оппозиционные районы. Таким образом, противостояние Национальной ассамблеи и правительства Венесуэлы вылилось в политический кризис. Приходят сообщения о жертвах, которые появляются во время акций протеста.

митинг в Венесуэле(2019)|Фото: паблик ВК "Коммунистический мир"

Мадуро написал в Twitter: "Я призываю закаленный в боях народ быть бдительным, с одной стороны посвящать себя работе и учебе, с другой – собираться на защиту стабильности родины. Нет движению в поддержку перевороту, нет вмешательству, Венесуэла хочет мира!"

митинг в Венесуэле(2019)|Фото: twitter.com/PartidoPSUV

Москва уже признала Мадуро президентом после всенародных выборов, и менять свое мнение не будет, заверили в Совфеде. Оппозиционного лидера Венесуэлы, назначенного США, в свою очередь поддержали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Парагвай, Перу и Организация американских государств.

митинг в Венесуэле(2019)|Фото: twitter.com/AgenciaElVigia

Николас Мадуро – соратник Уго Чавеса, он переизбран на второй срок, так как принял на себя все социальные обязательства своего предшественника. Но с момента смерти Чавеса в Венесуэле не прекращается борьба оппозиции.

Левый активист, публицист и политический деятель Дарья Митина описывала ситуацию накануне потрясений таким образом: "У меня прогноз достаточно пессимистический, несмотря на то, что я вижу настроения людей, – большинство населения поддерживает левое правительство, – но кто его спросит, население-то? Североамериканцев, совершающих рукотворные государственные перевороты по всему миру, настроения людей никогда не останавливали. В той же Бразилии Дилму Руссефф свалили совершенно антизаконным, манипуляционным, иезуитским способом. После того, как стало понятно, что народ на антиправительственный путч не раскачать, все провернули через парламентские процедуры. Я не готова сейчас поручиться за то, что президент Мадуро сможет устоять, несмотря на то, что прекрасно понимаю: большинство населения – на его стороне".

Протесты в Венесуэле(2019)|Фото: REUTERS

Эксперт констатирует, что США "проспали" в начале столетия левый поворот в своем "подбрюшье" – появился целый пояс левоориентированных, выбравших путь социализма стран, а сейчас североамериканцы подчищают все свои внешнеполитические провалы и восстанавливают статус-кво. Увы, им это уже удалось в Бразилии, Аргентине и Парагвае, людей с оппозиционными настроениями вынуждает выйти на улицы "рукотворный" экономический кризис, похожий на позднесоветскую ситуацию с дефицитом, США действуют старыми, хорошо отработанными способами, считает эксперт.

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Венесуэльцы вышли на улицы в поддержку Мадуро

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Теги: Венесуэла, Мадуро, Вашингтон, протесты, Латинская Америка, Уго Чавес, чависты, оппозиция, Трамп, переворот



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