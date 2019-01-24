24 Января 2019
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Общество Свердловская область

Госэкспертиза одобрила снос приборостроительного завода в Екатеринбурге ради нового проекта УГМК

Уральской горно-металлургической компании (УГМК) разрешили сносить бывшее здание уральского приборостроительного завода в центре Екатеринбурга. Как сообщается в акте государственной историко-культурной экспертизы, археологическое наследие "Культурный слой Екатеринбурга XVIII - начала XX века в пределах улиц Горького, Первомайская, Пушкина и Почтового переулка" не пострадает, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным управления госохраны региона, "медники" хотят построить многофункциональный комплекс. В состав строительных работ на указанном участке входят, в том числе,следующие мероприятия:

  1. Демонтаж южного и западного заводских корпусов по адресу ул. Горького, 17
  2. Демонтаж заводского корпуса по адресу ул. Пушкина, 25
  3. Демонтаж трех одноэтажных вспомогательных капитальных сооружений, расположенных в западной части участка
  4. Строительство подземного паркинга
  5. Благоустройство территории.

Уральский приборостроительный завод, "Кто мы, откуда, куда мы идем?"(2018)|Фото: Накануне.RU

Все работы не повредят культурному слою, потому что он перекрыт "мощной пачкой, составленной из асфальтобетонного покрытия, щебнисто-грунтовой подушки залегающей ниже техногенного слоя".

"Предметом охраны объекта культурного наследия (ОКН) является культурный слой в пределах выделенных границ. Основными факторами, способными негативно повлиять на предмет охраны являются земляные работы в пределах объекта строительства и в месте благоустройства прилегающей территории", - сообщается в документе.

Но для обеспечения сохранности необходимо проинформировать сотрудников застройщика о наличии на данном участке объекта культурного наследия. Само здание не является ОКН.

Уральский приборостроительный завод(2018)|Фото: Накануне.RU

В итоге будущий многофункциональный центр УГМК получил положительное заключение экспертизы.

Напомним, что в своём интервью директор компании Андрей Козицын уточнил, что хотел бы сделать на месте завода "современную точку притяжения". По его словам, будущее помещение должно трансформироваться под разные мероприятия и проекты.

Напомним, что 24 марта 2018 года по заказу УГМК была снесена недостроенная телебашня в Екатеринбурге, для многих жителей она была символом города. На этом месте появится ледовая арена. Другим знаковым объектом Екатеринбурга, снесенным компанией под застройку, был мукомольный завод.

телебашня, Екатеринбург, снос, взрыв(2018)|Фото: Накануне.RU

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Госэкспертиза одобрила снос приборостроительного завода в Екатеринбурге ради нового проекта УГМК

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Теги: угмк, здание бывшего приборостроительного завода, екатеринбург, госэкспертиза



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