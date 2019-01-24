24 Января 2019
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Правительство отказалось вводить дифференцированные тарифы на электороэнергию

Рассмотрение вопроса о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения в правительстве РФ приостановлено.

Как передаёт Russia Today, по итогам совещания у вице-премьера РФ Дмитрия Козака было решено вернуться к обсуждению инициатив о поэтапной отмене понижающего коэффициента для квартир с электрическими плитами и индивидуальных жилых домов только после детального изучения финансовых последствий для различных категорий граждан. При этом в правительстве обещают учесть реальные доходы населения.

Предлагалось ввести три тарифа в зависимости от энергопотребления, в этой связи председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой даже успел рассказать о выгоде соцнорм на потребление для одиноких людей.

О неготовности к введению соцнорм уже заявили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

За реформу ратовал на Гайдаровском форуме бывший глава РАО "ЕЭС" Анатолий Чубайс.

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Правительство отказалось вводить дифференцированные тарифы на электороэнергию

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Теги: Тарифы. электроэнергия,



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