24 Января 2019
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Общество

В России увеличилось число "черных" кредитов

В 2018 г. количество нелегальных кредитов увеличилось на 15%, подсчитали в комитете по безопасности СРО "МиР". Чаще всего клиентами "черных" кредиторов становятся предприниматели, которые ведут бизнес всерую.

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Процентная ставка в секторе нелегальных займов может достигать 1% в день, но спрос высок, пишет "Коммерсант". Совокупный объем портфеля черных кредиторов приблизился к 115 млрд руб.

Нелегальные кредиторы привлекают клиентов быстротой оформления займов и отсутствием фиксации данных в БКИ.

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В России увеличилось число "черных" кредитов

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Теги: нелегальные займы, кредитование



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