В России увеличилось число "черных" кредитов

В 2018 г. количество нелегальных кредитов увеличилось на 15%, подсчитали в комитете по безопасности СРО "МиР". Чаще всего клиентами "черных" кредиторов становятся предприниматели, которые ведут бизнес всерую.

Процентная ставка в секторе нелегальных займов может достигать 1% в день, но спрос высок, пишет "Коммерсант". Совокупный объем портфеля черных кредиторов приблизился к 115 млрд руб.

Нелегальные кредиторы привлекают клиентов быстротой оформления займов и отсутствием фиксации данных в БКИ.