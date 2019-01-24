"Ухудшение состояния". Туристке, которая выжила в уральских горах, проводят срочную операцию

У туристки, которая заблудилась в горах на севере Урала и провела на морозе трое суток, ухудшилось состояние. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской клинической больницы №40 в Екатеринбурге, всю ночь пациентка находилась под контролем докторов.

"Проведены многочисленные обследования крови, сосудов, общего состояния. В 5 часов утра зафиксировано ухудшение состояния пациентки, срочно проведенный консилиум решил немедленно начинать операцию, призванную спасти жизнь больной. В данный момент пациентка находится в операционной", - добавили врачи.

У девушки зафиксировано обморожение четвёртой степени обеих стоп и нижней трети голеней. Чуть слабее поражены кончики пальцев рук.

Напомним, что 19 января две туристки вышли с турбазы "Серебрянский камень" в составе группы на маршрут в район Сухогорского камня и пропали. При этом туристическая группа у спасателей зарегистрирована не была.

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Свердловской области, известно, что 19 января во время похода группа из пяти туристов попала в сильный снегопад, и при спуске две девушки сначала присоединились к другой группе, а затем сбились с маршрута.

В понедельник утром на телефон "112" поступил звонок от пропавших: оказалось, что они находятся в районе Кытлыма. К ним направились спасатели на снегоходах и вертолете.

Поисковая операция продолжалась трое суток. В итоге сотрудники МЧС обнаружили их 22 января, но вторая девушка была найдена мертвой. Тело умершей будет направлено на судебную медицинскую экспертизу для установления точной давности и причины смерти.