24 Января 2019
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"Обстановка тревожная": работникам екатеринбургского керамического завода угрожают увольнениями?

Работники екатеринбургского завода керамических изделий опасаются массовых увольнений. Несколько людей, работающих на предприятии, заявляют, что с начала 2019 года уже попали под так называемые "санкции", передает корреспондент Накануне.RU

О "тревожной обстановке" на заводе Накануне.RU рассказал Владимир - один из сотрудников (он по понятным причинам пожелал сохранить анонимность). По его словам, якобы в отделе персонала появились списки работников, которым под предлогом увольнения дают на подпись соглашение на расторжение трудового договора в одностороннем порядке.

"Именно увольняют, предлагая подписать соглашение, при этом, не спрашивая согласия сотрудников, список содержит более 100 фамилий. Соглашение одностороннее, людям не дают право выбора, и получить положенную компенсацию, как по закону", - рассказывает Владимир.

По его информации, с несколькими сотрудниками предприятия завод прекратит трудовые отношения уже с 31 января.

"В понедельник вызвали сотрудника, который проработал на заводе более 50 лет, он подписал и уволится 31 января. Может, он не такой резвый, как в 30 лет, но со своей работой он справлялся и вел все дела. Мне интересно, как на душе у них после таких увольнений?" - говорит собеседник агентства.

Он отмечает, что якобы людей принуждает к увольнению директор по общим вопросам и персоналу Владимир Веденитов. Накануне.RU удалось с ним связаться, однако комментировать ситуацию он отказался и бросил трубку.

Между тем, работники завода заявляют о тревожной обстановке на предприятии - "люди понимают, что их дурят, но не могут собраться и бороться сообща".

В екатеринбургском центре занятости на официальный запрос агентства сообщили, что им не поступало сведений о массовом сокращении на керамическом заводе.

Завод керамических изделий изначально создавался, как комплексное производство. Он был введен в эксплуатацию в декабре 1960 года на улице Окружной, 1 в Екатеринбурге. На сегодняшний день предприятие имеет семь линий производства керамической плитки.

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"Обстановка тревожная": работникам екатеринбургского керамического завода угрожают увольнениями?

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Теги: Завод керамических изделий, работники, увольнение



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