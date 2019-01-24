Глава Читы ушел в отставку

Глава Читы Анатолий Михалев написал заявление об отставке. Эту информацию подтвердили в правительстве региона.

Михалев практически 20 лет руководил городом, занимая пост главы с 2000 года. Причины отставки пока неизвестны.

Сам мэр никак не прокомментировал свое решение. Ожидается, что в четверг, 24 января, его заявление на своем заседании рассмотрят депутаты городской думы, пишет ПолитЭксперт.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня также стало известно, что свой пост покинул министр экономики Свердловской области Александр Ковальчик. Он переходит в мэрию Екатеринбурга.