Правительство весной не продлит "заморозку" цен на бензин

Правительство не планирует продлевать срок действия соглашения с нефтяными компаниями о регулировании цен на топливо. В ФАС тоже считают, что ничего непрогнозируемого на рынке сейчас не происходит, динамика цен говорит о том, что пролонгировать соглашение не нужно.

Напомним, Правительство потребовало сдерживать цены на АЗС после их резкого роста весной прошлого года. С января компания увеличили стоимость топлива на 1,7% из-за роста НДС, участники рынкаждут повышения цен после окончания действия договоренностей с властями.

"Известия" со ссылкой на представителя вице-премьера Дмитрия Козака Илью Джуса сообщают, что нефтяники исполняют соглашение в полном объеме. Дальнейшую стабилизацию цен на внутреннем рынке обеспечит увеличение нормы биржевых продаж топлива с 10% до 15%, а также возвратный акциз для НПЗ.