24 Января 2019
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

В Югре загорелся жилой дом, огонь бушует на площади в 700 "квадратов"

В посёлке Новоаганск вспыхнул жилой дом. Из огня спасены несколько человек, площадь возгорания разрослась до семисот "квадратов", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 2.35. Приехавшие спасатели обнаружили сильное задымление в одной из квартир на втором этаже. Всего в здании живут 16 человек, в том числе четверо детей. Всех эвакуировали. В больницу с диагнозом "отравление продуктами горения" доставлены четыре человека.

Огонь локализовали в 5.15 на площади в 700 кв. м. В 6.46 ликвидировано открытое горения. Идёт проливка конструкций. Жильцы разместились у родственников. По данным поселковой администрации, дом был признан ветхим, расселить его должны были в 2022 г.

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В Югре загорелся жилой дом, огонь бушует на площади в 700 "квадратов"

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Теги: посёлок Новоаганск, улица Новая, жилой дом, пожар



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