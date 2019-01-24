Ковальчик покинул пост министра экономики Свердловской области. Переходит в мэрию Екатеринбурга

Министр экономики Свердловской области Александр Ковальчик покинул свой пост. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, указ уже подписал Евгений Куйвашев.

Скорее всего чиновник займёт место первого заместителя главы города Алексея Кожемяко, который возглавил индустриальный парк Уралмашзавода.

Однако в кабинетах мэрии уже называли фамилию Ковальчика. Наблюдатели отмечают его наиболее вероятной кандидатурой, поскольку, помимо высокой профессиональной компетенции, чиновник имеет дружеские отношения с главой Екатеринбурга Александром Высокинским.

Напомним, что Александра Ковальчика обвиняли в растрате средств МУП "Водоканал" в Екатеринбурге. В 2015 году Ленинский райсуд вынес оправдательный приговор ввиду "отсутствия состава преступления". Ковальчика обвиняли по статьям "Злоупотребление полномочиями" и "Растрата". Ущерб от действий гендиректора МУП "Водоканал" оценивали в 21 млн руб. В ходе судебного процесса гособвинение запросило для чиновника условное наказание в виде четырех лет лишения свободы, а также штраф в размере 200 тыс.руб.

В январе 2018 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о назначении Ковальчика региональным министром инвестиций и развития.