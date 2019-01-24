24 Января 2019
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В Екатеринбурге достроили забор на Амундсена, из-за которого произошла массовая драка. Уже назревает новый конфликт

В Екатеринбурге все же поставили забор во дворе дома на улице Амундсена, 135, ставший причиной массовой драки. Жители заявляют, что сделано это "с неприкрытым цинизмом".

Напомним, компания "Атомстройкомлекс", чтобы огородить часть парка и ЖК WOODS в УНЦ, начала строить забор прямо на детской площадке, которая принадлежит соседнему дому. По словам местных жителей, по закону застройщик ничего не нарушает, потому что часть земли находится у него в аренде, но такая стройка идет "не по-человечески".

13 января во дворе произошла драка между жильцами и некими парнями крупного телосложения. На место пришлось вызывать полицию. Жители дома на Амундсена уверены, что причиной стал именно забор. А через пару дней участники потасовки вновь появились во дворе. Жильцы, опасаясь новых провокаций, опять вызывали правоохранителей.

забор на Амундсена, 135(2019)|Фото: жители дома Амундсена, 135

Как рассказал Накануне.RU местный житель Юрий Михайлович, в среду рабочие закончили установку забора.

"С неприкрытым цинизмом поделили пополам половину качели - чтоб дети дружили, половину скамейки, правда, доски сняли, а сушилки оставили себе! А что! А вдруг! Найдется и им применение! Не нищебродам же владеть таким "ценным" имуществом!", - не скрывает возмущения жилец.

забор на Амундсена, 135(2019)|Фото: жители дома Амундсена, 135

Также он прокомментировал заявление "Атомстройкомплекса", где утверждали, что из парка каждый год грузовиками вывозили бутылки и шприцы.

"С их  слов получается, что во всей округе живут наркоманы и алкоголики, включая грудничков и стариков, иначе когда бы успевали так загадить лес!", - говорит Юрий Михайлович.

забор на Амундсена, 135(2019)|Фото: жители дома Амундсена, 135

По его словам, уже назревает новый конфликт.

"Жителям дома по улице Мостовая, 53 б не понравилась езда строителей под их окнами, а по двору 135-го дома проехать нет возможности - старики не пропускают. Попросили сотрудников управляющей компании перекрыть проезд, что и было сделано. Ограждение простояло не более трех часов - вырвали машиной и продолжили ездить! Так что ждем продолжения…", - добавил житель дома.

Мы продолжим следить за развитием событий.

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В Екатеринбурге достроили забор на Амундсена, из-за которого произошла массовая драка. Уже назревает новый конфликт

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Теги: двор, забор, Амундсена, Екатеринбург



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