В магазинах можно будет рассчитываться с помощью QR-кода

Банк России создает Систему быстрых платежей, которая позволит снизить монопольное положение ряда игроков на рынке приема карт в торговых точках (эквайринга).

Кроме этого, это добавит к нынешним способам оплаты продуктов и услуг в торговых точках – наличными или картами – другие возможности, например сканирование QR-кодов.

Несколько дней назад глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина пообещала бороться с монополией на рынке приема карт в торговых точках, даже если это потребует более жесткого регулирования.

При оплате в магазине через СБП с помощью QR-кода будет происходить прямое списание средств со счета покупателя на счет торговой точки. Самый простой вариант – покупатель с помощью мобильного приложения сканирует наклейку с QR-кодом, в который зашиты реквизиты счета продавца. Покупатель вводит сумму покупки и подтверждает списание средств. При этом Система быстрых платежей обработает операцию и переведет средства на счет магазина, после чего продавец получит уведомление о зачислении денег.

Другой вариант: на кассе высвечивается динамический QR-код – покупатель его сканирует и подтверждает платеж. Так работают китайские Alipay и WeChat Pay. По словам специалистов, оплата в торговых точках через СБП перераспределит доли игроков в эквайринге, сообщает газета "Ведомости".