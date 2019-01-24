24 Января 2019
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Наука и техника

Начинаются продажи бортового компьютера для автомобилей от "Яндекса"

Компания "Яндекс" выпустила бортовой компьютер для автомобилей.

Его можно встроить вместо штатной мультимедийной системы или музыкального проигрывателя в салоне машины.

Продажи уже начались в Нижнем Новгороде, после чего устройство можно будет заказать и в других городах. Стоимость компьютера с мультимедийной системой "Яндекс.Авто" с сервисами "Яндекс.Навигатор", "Музыка" и "Погода", — 29,9 тыс. руб. Устройство совместимо с марками автомобилей Renault, Volkswagen, Lada, Toyota, Kia, Skoda, Hyundai, Nissan и Mitsubishi.

Управление компьютером будет осуществляться, в том числе, голосовым помощником "Алисой". При покупке устройство бесплатно установят, и будут обслуживать по гарантии, сообщает РИА "Новости".

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Начинаются продажи бортового компьютера для автомобилей от "Яндекса"

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Теги: Яндекс, автомобиль, бортовой компьютер



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