В Екатеринбурге водитель на Mitsubishi влетел в припаркованные машины

Вечером в Екатеринбурге произошла авария на улице Шварца.

Как сообщили Накануне.RU в центре спасения "Сова", автомобиль Mitsubishi, в котором находились два человека, на большой скорости врезался в припаркованные "ВАЗ-2109" и грузовую машину.

40-летний водитель Mitsubishi двигался со стороны Белинского по улице Шварца. Он допустил наезд на стоящий "ВАЗ-2109". После этого Mitsubishi отбросило на припаркованный большегруз Iveco.

В результате аварии два человека - водитель и пассажир Mitsubishi - получили травмы. Их госпитализировали в реанимацию больницы №24. Пассажир находится в коме с черепно-мозговой травмой.