Угнавший самолет Шаповалов взял на себя ответственность за теракты 11 сентября

Житель Сургута Павел Ш., который обвиняется в попытке угона пассажирского лайнера, заявлял экипажу о своей причастности к терактам 11 сентября 2001 года в США. Такая информация содержится в материалах дела", сообщает РИА "Новости".

Судья Ринат Ахметов зачитал выдержку, из которой следует, что, со слов бортпроводницы, Шаповалов объявил, будто причастен к терактам, которые организовали запрещенная в России организация "Аль-Каида" и ее основатель Усама бен Ладен.

Как сообщалось ранее, угонщик заявил, что не проносил на борт лайнера оружие. При этом он не смог объяснить, зачем потребовал направить самолет в Афганистан.

Напомним, самолет авиакомпании Аэрофлот совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске из-за попытки угона. Пьяный пассажир, вооруженный пистолетом, требовал изменить курс и лететь. Под предлогом дозаправки самолет посадили в столице ХМАО, где спецслужбы провели операцию по захвату преступника. Им оказался ранее судимый и очень пьяный житель Сургута.