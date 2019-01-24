24 Января 2019
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Наука и техника За рубежом

В Xiaomi продемонстрировали первый гибкий смартфон

Китайская компания Xiaomi показала свой первый гибкий сотовый телефон.

Видео разместил президент и сооснователь компании Линь Бинь. В видео он просматривает на экране смартфона ролик в вертикальном положении. После этого Линь Бинь переворачивает гаджет и загибает боковые стороны смартфона. При этом интерфейс автоматически подстраивается под активную часть экрана.

Смартфон станет первым, который будет иметь технологию двойного складывания. Новинка от Xiaomi сочетает в себе функции мобильного телефона и планшета, сообщает РАИ "Новости".

Ранее сообщалось о том, что Motorola выпустит смартфон-раскладушку с гибким экраном. Презентация гаджета состоится в феврале 2019 года, сейчас он находится на этапе тестирования.

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В Xiaomi продемонстрировали первый гибкий смартфон

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Теги: Xiaomi, телефон



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