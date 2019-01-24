Стало известно, сколько получают члены экипажа МКС

Стало известно, какие командировочные получают члены экипажа Международной космической станции.

Об этом сообщил российский космонавт Олег Артемьев. По его словам, суточные составляют $400. "Но они только во время полета", отметил космонавт, подчеркнув, что у американских астронавтов командировочные всего $5 в сутки, однако зарплата на Земле у них выше.

"У нас не как при советской власти, когда ты слетал — тебе дают машину, квартиру, дачу, еще что-то. Надо самому все покупать, копить…", - сказал Артемьев, сообщает РИА "Новости".

Артемьев два раза летал на МКС. После второго полета он вернулся на Землю 4 октября 2018 года. Артемьев нес вахту на МКС вместе астронавтами Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.