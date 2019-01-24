В Раменках прошел митинг против точечной застройки

В московском районе Раменки прошел митинг против точечной застройки по адресу Мичуринский проспект, 30-Б.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов, который также принял участие в акции. Местные жители протестовали против скандальной "точечной" застройки, где вплотную к школе, детскому саду и жилым домам намечено строительство многоэтажного элитного комплекса.

По словам Удальцова, на акцию собрались около 200 человек. Среди них как местные жители, так и представители "МосСовета", "Левого Фронта", КПРФ и ЛДПР.

По словам москвиччей, они будут физически блокировать строительство дома и добиваться, чтобы на месте стройки был разбит сквер.

Среди лозунгов митинга - "Москва для людей!", "Нет точечной застройке!", "Собянину не доверяем!".