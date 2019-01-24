Статистика: население РФ сократилось впервые за 10 лет

Число россиян на 1 января 2019 года составило 146,794 млн человек.

За год произошло снижение на 86 тыс. человек. Это первое сокращение населения России за 10 лет, сообщает Росстата. Так, в 2009 году оно сократилось примерно на 100 тыс., однако в последующие годы росло. Сокращение населения России за прошлый год произошло за счет Сибирского и Приволжского округов.

В остальных округах население России в прошлом году росло. Так, на Дальнем Востоке оно выросло на 2,024 млн человек, в ЦФО - на 77 тыс. человек, СКФО - 44 тыс. человек, СЗФО - 17 тыс., ЮФО -14 тыс. человек, сообщает ТАСС.

Попытку переломить ситуацию с сокращением населения в России – в по итогам 2018 г. зафиксирована естественная убыль жителей страны – предпринимают депутаты Госдумы.

Демографические проблемы они увязали с экономической ситуацией и состоянием социальных сфер и предложили решить весь комплекс проблем через создание межведомственного совета по народосбережению. Дабы не превращать орган в площадку для совещаний и бюрократии, парламентарии хотят поставить совету целевые показатели и жестко наказывать виновных за провалы.