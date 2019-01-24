В Минобороны раскрыли характеристики "спорной" ракеты

Максимальная дальность полета ракеты 9М729 составляет 480 км и соответствует условиям ДРСМД.

Об этом сообщил начальник ракетных войск и артиллерии вооруженных сил Михаил Матвеевский.

Он отметил, что указанная дальность была подтверждена в ходе СКШУ "Запад-2017". По словам генерала, 9М729, которая, по мнению американских властей нарушает договор, — это модернизированный вариант ракеты 9М728, входящей в состав комплекса "Искандер-М". Матвеевский отмечает, что у 9М729 изменено количество боезаряда и размещена дополнительная аппаратура. По этой причине ракета стала длиннее на 53 сантиметра.

Матвеевский подчеркнул, что ракеты 9М728 и 9М729 снаряжаются боеголовкой и заправляются топливом только в заводских условиях.

Также, по его словам, 9М729 получила новую пусковую установку, позволяющую размещать по четыре ракеты, а не по две, сообщает РИА "Новости".

Вашингтон, в частности, требует от России под американским надзором уничтожить ракету 9М729, ее пусковые установки и все оборудование. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что требования США по ракете 9М729 предполагают вмешательство в работу Москвы по совершенствованию ракетной системы. Претензии начали выдвигаться с 2013 года - крылатая ракета наземного базирования, по мнению наших оппонентов, имеет запрещенную дальность (500-5500 км). В МИД РФ не раз заявляли, что 9М729 полностью соответствуют обязательствам РФ по ДРСМД.

Напомним, США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 февраля.