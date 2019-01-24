24 Января 2019
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Армия и ВПК

"Роскосмос" просит дополнительные деньги на строительство "Восточного"

Госкорпорация "Роскосмос" просит дополнительные средства на строительство космодрома "Восточный".

Об этом сообщил глава кабмина Дмитрий Медведев. По его данным, в настоящее время построено 5 из 19 запланированных объектов. По словам премьера, на достройку остальных объектов "Роскосмос" запрашивает дополнительные средства.

Он напомнил, что в текущем году должна начаться вторая очередь строительства, чтобы к 2021 году "Восточный" был полностью готов к запуску космических аппаратов различного назначения с использованием ракет-носителей тяжелого класса.

Тем временем Медведев выразил сомнения, что космодром будет построен в указанные сроки. "Значит, необходимы усилия, необходимо предпринять все зависящее от структур, которые этим занимаются, для выполнения соответствующей стройки", - подчеркнул глава кабмина, сообщает "Интерфакс".

Напомним, строительство "Восточного" сопровождалось скандалами и возбуждением множества уголовных дел. Первый раз космодром прогремел в СМИ в связи с задержкой зарплат в 2013 г. Тогда же Дмитрий Рогозинпроинспектировал стройку.

В 2014 г. было выявлено отставание по срокам на два месяца. Затем Счетная палата выявила хищения в особо крупных размерах. В начале 2015 г. ведомство выявило растрат на 13 млрд руб.

В конце прошлого года в Москве и Ставропольском крае были возбуждены уголовные дела в отношении одного из субподрядчиков строительства космодрома "Восточный". Его подозревают в растрате и использовании поддельных документов.

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"Роскосмос" просит дополнительные деньги на строительство "Восточного"

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Теги: Роскосмос, космодром, Медведев



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