В Венесуэле начались столкновения между армией и сторонниками новой власти

Столкновения между армией и сторонниками новой власти начались в Венесуэле.

Верные Мадуро армейские части открыли огонь по демонстрантам. В свою очередь, протестующие открыли огонь по зданию правящей партии в городе Матурин.

Тем временем, Перу, Чили, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Парагвай, Колумбия присоединились к США, Канаде и Бразилии в поддержке самопровозглашённого временного президента Венесуэлы. Госсекретарь США Майк Помпео выступил с призывом в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать свои полномочия отстраненному от власти председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо.

Дивизионный генерал вооруженных сил Венесуэлы Хесус Альберто Милано Мендоса призвал армию присоединиться к протесту, сообщают "Новые известия".

Тем временем, Россия, Мексика и Боливия Гайдо не признают.

С 2013 по 2018 год в Венесуэле инфляция составила 2 000 000 000%, а падение ВВП - 45%.

23 января председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы и так называемый лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя и.о. президента вместо Николаса Мадуро.

"Я клянусь официально исполнять полномочия президента Венесуэлы и добиться прекращения узурпации власти", - сказал Гуайдо в среду во время оппозиционного митинга в районе Чакао в Каракасе. Об этом сообщает газета El Nacional.

В январе президент Боливарианской республики Николас Мадуро во второй раз воглавил пост президента латиноамериканской страны, однако его легитимность не была признана Организацией американских государств, а также в США. В частности, американский госсекретарь Майк Помпео осудил "незаконную узурпацию власти" с "несвободными и несправедливыми выборами" и выразил поддержку Национальному собранию Венесуэлы