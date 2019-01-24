МИД КНР осудил стратегию американской разведки за ложные обвинения в адрес Китая и России

В МИД КНР приняли к сведению новую стратегию разведки США, в которой главной угрозой называются КНР и РФ. В ней также выражается обеспокоенность мероприятиями Китая по модернизации своих вооружённых сил и стремлением КНР к "экономическому доминированию и территориальной экспансии".

Представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала этот документ одним из примеров ложных обвинений в адрес Китая и России. Китай, по её словам, всегда шёл по пути мирного развития и твёрдо проводил политику национальной обороны. При этом КНР вносит большой вклад в глобальное развитие.

Китайская сторона вновь призывает Соединённые Штаты отказаться от менталитета холодной войны и, напротив, делать шаги в сторону укрепления взаимного доверия.