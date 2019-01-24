Фильм "Тобол" об освоении Сибири по роману уральского писателя Алексея Иванова выходит в кино

21 февраля в прокат выходит фильм "Тобол" по роману уральского писателя Алексея Иванова, история повествует о временах освоения Сибири, о военном противостоянии с восточными соседями, племенами джунгар и, конечно, о любви. Генеральный продюсер Олег Урушев на пресс-конференции, посвященной премьере, рассказал, что главной отличительной чертой ленты стало именно то, что она снята по хорошей литературе, хотя по ходу работы пришлось немного поменять сценарий – у полного метра свои законы.

"В основу фильма легла книга великого русского писателя Алексея Иванова, а уже наша съемочная группа, актерский состав – замечательный ансамбль. В свое время, в кризис, когда евро подскочил под 100, остановилась куча картин, мы приняли решение, что как раз настало время поработать над литературой, и мы заказали тогда Алексею Иванову телевизионный сценарий 8 серий о становлении Сибири – о тех героях, которые жили тогда в Сибири", – говорит Олег Урушев.

Главный персонаж, вызывавший профессиональный интерес у Иванова – это Семен Ремезов, создатель тобольского кремля, картограф, путешественник – съемочная группа фильма прозвала его "сибирским Леонардо".

"Это действительно удивительный человек, который создавал уникальные вещи. То есть у нашего фильма есть историческая декорация. Весь фильм снимался в центре Тобольска, мы "перенеслись" в начало 18 века, все постройки, сделанные Семеном Ульяновичем Ремезовым, нашим героем, присутствуют в кадре. Мы хотели показать первую столицу Сибири", – рассказывает продюсер фильма.

Помимо исторических памятников архитектуры, в кадре будет возведенный специально для фильма "деревянный город" – масштабные декорации, которые оставили в подарок Тобольску киношники. Своими впечатлениями поделился Петр Зеленов, работавший до этого с фильмом "Движение вверх".

"Что меня, конечно, сразу потрясло и выбило из седла – это декорации, – говорит монтажер фильма Петр Зеленов. – Я, конечно, такого никогда не видел. И масштаб просто колоссальный. И я понял, что кино надо делать. Большой поклон Игорю Зайцеву – он снял прекрасный материал, отлично поработал с актерами. Есть экшн, чтобы и молодежь пошла на этот фильм, им будет интересно. Скажу вам так – если кто-то смотрел "Движение вверх", то бой в этом фильме, наверное, более интересен, чем игра в "Движении вверх", бой колоссальный".

В роли Петра I снялся Дмитрий Дюжев, он рассказывал, что так отдавался работе над образом, что падал в обморок на съемках. Актер узнал, что у Петра I при росте 2 метра был 37 размер обуви, и решительно затребовал сапоги именно этого размера, чтобы больше походить на Петра, при этом актер похвастался, что у него 45 размер и ради искусства он терпел истертые до черноты пальцы. Вообще именно из-за конфликта по поводу Петра автор сценария Алексей Иванов и попросил убрать его имя из титров – слишком большое внимание режиссер Зайцев решил уделить царю, пышности двора, в то время как "Тобол", по замыслу писателя – роман о простых людях, населявших Сибирь. И главный персонаж там Ремезов – сибирский мастер на все руки, а не Петр Алексеевич. Интересная получилась история с созданием исторического полотна. Продюсеры заказали Иванову сценарий многосерийного фильма, а в итоге сделали полнометражку, писатель же, омраченный "киношным" взглядом на его более многогранную и глубокую работу, написал уже после начала съемок фильма свой отдельный от фильма роман с элементами магического реализма, колоритными персонажами и мощной атмосферой таинственной и самобытной Сибири.