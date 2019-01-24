Фильм "Тобол" об освоении Сибири по роману уральского писателя Алексея Иванова выходит в кино

24 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинг против сдачи Курил. Репортаж

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Тюменская область Уральский ФО В России

Фильм "Тобол" об освоении Сибири по роману уральского писателя Алексея Иванова выходит в кино

21 февраля в прокат выходит фильм "Тобол" по роману уральского писателя Алексея Иванова, история повествует о временах освоения Сибири, о военном противостоянии с восточными соседями, племенами джунгар и, конечно, о любви. Генеральный продюсер Олег Урушев на пресс-конференции, посвященной премьере, рассказал, что главной отличительной чертой ленты стало именно то, что она снята по хорошей литературе, хотя по ходу работы пришлось немного поменять сценарий – у полного метра свои законы.

"В основу фильма легла книга великого русского писателя Алексея Иванова, а уже наша съемочная группа, актерский состав – замечательный ансамбль. В свое время, в кризис, когда евро подскочил под 100, остановилась куча картин, мы приняли решение, что как раз настало время поработать над литературой, и мы заказали тогда Алексею Иванову телевизионный сценарий 8 серий о становлении Сибири – о тех героях, которые жили тогда в Сибири", – говорит Олег Урушев.

Главный персонаж, вызывавший профессиональный интерес у Иванова – это Семен Ремезов, создатель тобольского кремля, картограф, путешественник – съемочная группа фильма прозвала его "сибирским Леонардо".

"Это действительно удивительный человек, который создавал уникальные вещи. То есть у нашего фильма есть историческая декорация. Весь фильм снимался в центре Тобольска, мы "перенеслись" в начало 18 века, все постройки, сделанные Семеном Ульяновичем Ремезовым, нашим героем, присутствуют в кадре. Мы хотели показать первую столицу Сибири", – рассказывает продюсер фильма.

кадр из сериала "Тобол", Агата Муцениеце, Андрей Бурковский(2018)|Фото: ruskino.ru

Помимо исторических памятников архитектуры, в кадре будет возведенный специально для фильма "деревянный город" – масштабные декорации, которые оставили в подарок Тобольску киношники. Своими впечатлениями поделился Петр Зеленов, работавший до этого с фильмом "Движение вверх".

"Что меня, конечно, сразу потрясло и выбило из седла – это декорации, – говорит монтажер фильма Петр Зеленов. – Я, конечно, такого никогда не видел. И масштаб просто колоссальный. И я понял, что кино надо делать. Большой поклон Игорю Зайцеву – он снял прекрасный материал, отлично поработал с актерами. Есть экшн, чтобы и молодежь пошла на этот фильм, им будет интересно. Скажу вам так – если кто-то смотрел "Движение вверх", то бой в этом фильме, наверное, более интересен, чем игра в "Движении вверх", бой колоссальный".

В роли Петра I снялся Дмитрий Дюжев, он рассказывал, что так отдавался работе над образом, что падал в обморок на съемках. Актер узнал, что у Петра I при росте 2 метра был 37 размер обуви, и решительно затребовал сапоги именно этого размера, чтобы больше походить на Петра, при этом актер похвастался, что у него 45 размер и ради искусства он терпел истертые до черноты пальцы. Вообще именно из-за конфликта по поводу Петра автор сценария Алексей Иванов и попросил убрать его имя из титров – слишком большое внимание режиссер Зайцев решил уделить царю, пышности двора, в то время как "Тобол", по замыслу писателя – роман о простых людях, населявших Сибирь. И главный персонаж там Ремезов – сибирский мастер на все руки, а не Петр Алексеевич. Интересная получилась история с созданием исторического полотна. Продюсеры заказали Иванову сценарий многосерийного фильма, а в итоге сделали полнометражку, писатель же, омраченный "киношным" взглядом на его более многогранную и глубокую работу, написал уже после начала съемок фильма свой отдельный от фильма роман с элементами магического реализма, колоритными персонажами и мощной атмосферой таинственной и самобытной Сибири.

Алексей Иванов, писатель, автор книги "Тобол"(2017)|Фото: https://www.facebook.com/1snowball

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Фильм "Тобол" об освоении Сибири по роману уральского писателя Алексея Иванова выходит в кино

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: тобол, алексей иванов, игорь зайцев, Тобольск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Как вы оцениваете выдворение Елены Бойко на Украину?

Результаты 924

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети