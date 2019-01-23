Чеховские полицейские подозреваются в получении взяток

В Подмосковье возбуждено два уголовных дела по фактам получения взяток сотрудниками полиции города Чехов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

По данным СК, начальник местного отделения по борьбе с организованной преступностью УР ОМВД России в декабре 2018 года получил от местного коммерсанта взятку в размере 90 тыс. рублей в обмен на непривлечение его к уголовной ответственности за хулиганские действия и уничтожение видеозаписей, зафиксировавших преступные действия.

Фигурантом второго дела стал старший инспектор указанного отдела, который в конце ноября прошлого года получил взятку в размере 200 тыс. рублей от местного предпринимателя за общее покровительство.

Следователями СК совместно с оперативными сотрудниками ГУ СБ МВД России проведены обыски по местам жительства и в служебных кабинетах указанных сотрудников полиции, а также их руководства с целью проверки на причастность к совершению аналогичных преступлений. По завершению следственных мероприятий подозреваемые будут доставлены к следователю на допрос.