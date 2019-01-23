Глава Югры пригласила Путина на открытие филиала Государственного академического Малого театра

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова пригласила президента РФ Владимира Путина в Когалым на открытие филиала Государственного академического Малого театра. Об этом сообщается в официальной группе правительства Югры в соцсети "Вконтакте".

Отмечается, что строительство учреждения ведётся в рамках пятистороннего соглашения муниципальной администрации с Минкультуры России, Государственным академическим Малым театром, правительством ХМАО и компанией "Лукойл". Актёрская труппа будет состоять из выпускников театрального училища имени Щепкина.

Филиал Малого театра в Когалыме начнёт работу уже в марте.