23 Января 2019
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Происшествия В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР

Украинский десантник сдался в плен силам ДНР

Военнослужащий ВСУ сдался в плен силам Народной милиции ДНР. Инцидент произошел в ходе украинской разведывательной операции на мариупольском направлении, заявил начальник пресс-службы Управления НМ ДНР Даниил Безсонов.
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Он уточнил, что диверсионная группа из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады в количестве четырех боевиков предприняла попытку приблизиться к позициям ДНР, но нарвалась на сигнальную мину. В результате трое боевиков скрылись, а четвертый сдался в плен.

Исчезновение признали в 79-й бригаде.

"23 января около 4 утра в районе выполнения боевой задачи на одном из наблюдательных постов в районе населенного пункта Павлополь исчез военнослужащий разведывательного взвода одного из подразделений бригады", - говорится в сообщении бригады в Facebook.

Отмечается, что организован поиск и принимаются меры для установления его местонахождения.

В январе украинские диверсанты трижды пытались проникнуть на территорию ДНР в районе Авдеевки. Все попытки закончились неудачно, а последняя привела к гибели всей группы.

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Украинский десантник сдался в плен силам ДНР

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Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ВСУ



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