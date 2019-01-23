Врио главы Петербурга покинул заседание Заксобрания после критики

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов покинул зал заседаний Законодательного собрания города после отказа некоторых депутатов от обсуждения предложенных им кандидатур на пост вице-губернаторов.

Как сообщает "РИА Новости", в числе кандидатов было шесть заместителей врио градоначальника, и они были раскритикованы депутатом Максимом Резником, который затем высказался против Беглова в качестве главы города. После этого врио губернатора покинул зал.

"Александр Дмитриевич Беглов после представления кандидатур имеет полное право не присутствовать на заседании", — прокомментировал позже ситуацию спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

При этом, как отмечает агентство, все шесть предложенных врио губернатора кандидатуры были одобрены на заседании.