СК проверит сведения об уроке с "местными бандитами" в приморской школе

В Приморье проводится доследственная проверка по сообщению об уроке с участием "местных бандитов" в школе села Первомайское. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

Ранее, по информации "РИА Новости", в интернете был опубликован пост авторства одного из родителей школьников, который рассказал о том, что бывший директор учебного заведения, а ныне глава сельской администрации пригласил "местных бандитов" прочитать "лекцию". В частности, отмечается, что собравшимся мальчикам 5-7-х классов в грубой форме объяснили, как жить и "что с ними будет на зоне", если они будут вступать в отношения друг с другом.

В настоящее время, по информации СК, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверочных действий будет принято процессуальное решение.