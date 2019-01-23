23 Января 2019
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Экономика В России

Росстат сообщил об инфляции в 0,9%

Инфляция в России за первые три недели января 2019 года составила 0,9%, согласно данным Росстата.

В частности, на 1% выросли цены на пшено, на 0,6% — на баранину и муку, на 0,4% — на колбасу полукопчённую, сосиски, сардельки, водку, макаронные изделия и конфеты шоколадные, и на 0,3% — на колбасу варёную, масло сливочное, сметану, крупу, гречневую и чай.

В то же время отмечено снижение цен на куриные яйца и свинину — на 1,3% и 0,3% соответственно.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,6%, в том числе на капусту белокочанную — 2,5%, помидоры — 2,1%, морковь — 1,1%, картофель и лук — 0,9%, яблоки — 0,8%. В то же время огурцы стали дешевле на 2,4%.

Автомобильный бензин подорожал на 0,1%, при этом стоимость дизельного топлива практически не изменилась.

Рост цен в сфере ЖКХ в указанный период составил 0,2-0,4%.

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Росстат сообщил об инфляции в 0,9%

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Теги: Росстат, инфляция, рост цен, Россия, РФ



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