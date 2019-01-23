В Тюменской области ввели карантин в больницах

В Тюменской области продолжает расти число заболевших гриппом и ОРВИ. В связи с этим в больницах региона вводятся карантинные мероприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного депздрава.

С сегодняшнего дня в поликлиниках введено ограничение массовых плановых обследований, в том числе в рамках диспансеризации, профилактических осмотров. На более поздние сроки перенесены профосмотры узкими специалистами и детей до года. Ограничено посещение стационарных больных родственниками.

Также было принято решение увеличить количество бригад "неотложки" в поликлиниках. Время их работы продлено до 21.00. В случае появления симптомов ОРВИ и гриппа специалистов поликлиники советуют вызывать на дом.

Напомним, в школах отменены занятия до 29 января.