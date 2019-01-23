23 Января 2019
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В Свердловском гарнизоне полиции кадровые перестановки: свой пост покинул глава "убойного отдела"

Руководитель подразделения по раскрытию преступлений против личности, так называемого "убойного отдела", полковник полиции Алексей Искоренков покинул свой пост. Он переведен на вышестоящий пост, на должность заместителя главы управления уголовного розыска регионального МВД, рассказал Накануне.RU пресс-секретарь ведомства полковник Валерий Горелых.

По его сведениям, в органы внутренних дел Искоренков поступил в марте 1989 года и практически 30 лет искренне предан своей профессии и легендарному уголовному розыску. Ранее он не работал ни в каком другом подразделении.

Алексей Искоренков начинал свою карьеру сыщика с группы по борьбе с карманными кражами в УМВД России по Екатеринбургу, а "убойный отдел" главка он возглавил вскоре после реформы в 2011 году, когда милицию переименовали в полицию.

При непосредственном участии Искоренкова были раскрыты сотни тяжких и особо тяжких резонансных преступлений. Например, серия убийств и изнасилований под мостами в Екатеринбурге и ряд так называемых ритуальных убийств в Верхней Пышме, и многих других. За весомый вклад в поддержание правопорядка на территории Среднего Урала Алексей Искоренков награжден ведомственными наградами.

"Ставший родным коллектив полковник Искоренков не бросит, так как отныне будет его куратором. Таких людей как Алексей Николаевич можно смело называть золотым фондом свердловского гарнизона полиции. Временно исполняющим обязанности руководителя "убойного отдела" назначен подполковник полиции Евгений Химич. Это тоже ас сыскного дела и офицер с большой буквы, раскрывший много чудовищных по жестокости преступлений. Среди них убийство двух несовершеннолетних девочек, сопряженных с изнасилованием в Новой Ляле. Искренне желаю новым руководителям успехов на столь непростом поприще, как борьба с преступностью и защита законных интересов граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации", - отметил полковник Горелых.

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В Свердловском гарнизоне полиции кадровые перестановки: свой пост покинул глава "убойного отдела"

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