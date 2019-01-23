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Общество Свердловская область Уральский ФО

Выжившая в лесу уральская туристка находится в крайне тяжелом состоянии. Обморожение стоп четвёртой степени

Сегодня вечером 23 января в ожоговый центр Городской клинической больницы №40 в Екатеринбурге вертолетом доставили туристку, которая заблудилась в горах на севере Урала. Сотрудники МЧС обнаружили ее на третьи сутки после пропажи, ее спутница была найдена мертвой. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе больницы.

"Пациентка находится в крайне тяжелом состоянии. В медикаментозном сне, на искусственной вентиляции легких. Осмотрена сосудистыми и ожоговыми хирургами, констатировано обморожение 4 степени обеих стоп и нижней трети голеней. Чуть слабее поражены кончики пальцев рук. Будет всесторонне обследована и подготовлена к дальнейшей операции. Сейчас речь идет в первую очередь о спасении жизни пациентки", - рассказал врач-ожоговый хирург ГКБ 40 Раяс Каримов.

Напомним, 19 января во время похода группа из пяти туристов попала в сильный снегопад, и при спуске две девушки сначала присоединились к другой группе, а затем сбились с маршрута. Поисковая операция продолжалась трое суток.

22 января туристок нашли, одна из них скончалась. Выжившую доставили в больницу Краснотурьинска с обморожением, а сегодня доставили в Екатеринбург.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, проверка по данному факту продолжается: тело умершей будет направлено на судебную медицинскую экспертизу для установления точной давности и причины смерти.

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Выжившая в лесу уральская туристка находится в крайне тяжелом состоянии. Обморожение стоп четвёртой степени

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Теги: туристка, поиски, Средний Урал, центр Городской клинической больницы № 40



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