Челябинские следователи занялись расследованием смерти заключенного копейской колонии, погибшего два месяца назад

Следователи Южного Урала возбудили уголовное дело по факту гибели осужденного в копейской исправительной колонии №1.

Гибель мужчины произошла еще 12 ноября прошлого года, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Следователи отметили, что причиной смерти потерпевшего явилась закрытая сочетанная травма тела. Это когда одновременно травмируются нескольких отделов тела человека.

Как ранее сообщало Накануне.RU, вечером 22 января в исправительной колонии №25 в Златоусте также нашли труп заключенного.