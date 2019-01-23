23 Января 2019
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Якушев выступил против списания долгов за газ

Министр строительства в ЖКХ Владимир Якушев выступил против списания долгов за газ, как это произошло в Чечне. Свою позицию он озвучил сегодня в Госдуме, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Если суд принял решение списать долги с жителей Чечни на основании того, что были пропущены сроки исковой давности, то вышестоящая инстанция должна определить, насколько это законно", - отметил Якушев.

По мнению министра строительства, прощение долгов приведет к недофинансированию жилищно-коммунального хозяйства, что чревато печальными последствиями. В качестве примера Якушев привел две крупнейшие аварии теплотрасс в Твери и Саратове, которые произошли как раз из-за недофинансирования систем жизнеобеспечения.

Поэтому, прежде чем прощать долги за ЖКХ, необходимо предложить конкретные источники финансирования систем жизнеобеспечения, заявил министр.

"Если граждане не будут платить, давайте определим источник. Мы наткнемся на массу вопросов», — предположил глава ведомства.

Владимир Якушев, Госдума(2019)|Фото: duma.gov.ru

Якушев добавил, что сегодня долги управляющих компаний и граждан за услуги ЖКХ превышают 650 млрд руб.

Напомним, в Чечне по требованию прокуратуры суд предписал структуре "Газпрома" – "Газпром межрегионгаз Грозный" – списать долги жителям столицы региона на 9 млрд руб., признав их "безнадежными к взысканию". "Газпром" оказался не готов прощать такие суммы и собрался опротестовывать решение чеченского суда.

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Якушев выступил против списания долгов за газ

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Теги: минстрой, владимир якушев, газ, долги, чечня



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